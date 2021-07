Juventus-Manuel Locatelli , la telenovela continua. E proseguirà ancora a lungo, analizzando i chiari di luna che filtrano da radio mercato . Neanche dopo il perfezionamento dell'offerta "alla Federico Chiesa" avanzata dal club bianconero è stata accettata dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. La formula sarebbe stata quella del prestito biennale a 5 milioni con diritto di riscatto fissato sui 30 e ulteriori 7 milioni di bonus.

"No, grazie" del Sassuolo alla proposta "alla Chiesa"

Il "No, grazie" della dirigenza neroverde serve anche a temporeggiare. Sullo sfondo, infatti, c'è sempre l?arsenal, che in qualità di top club di Premier League, possiede le risorse giuste - da investire tutte e subito - in sede di mercato. In più i Gunners garantirebbero un contratto pari a 3 milioni a stagione al centrocampista lecchese, nel frattempo in vacanza, ansioso di conoscere il proprio futuro, ha twittato sui suoi social la frase "Qui tutto bene". La sua priorità, Premier League oppure no, resta proprio la Juventus.

Aouar è il "solito" piano B

Il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini, giocoforza, deve mettere in agenda un "piano B". Che, nella fattispecie, si chiama Houssem Aouar, già da tempo - per la verità - nell'agenda juventina. Non che, per arrivare al centrocampista del Lione, la strada sia spianata: oltre al solito Arsenal, infatti, su di lui ci sarebbero anche Liverpool, Manchhester United e Tottenham, col giocatore quotato 42 milioni di euro.

