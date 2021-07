Perfettamente riuscita l'operazione chirurgica sostenuta a Torino da Arhur . Sotto i ferri, il centrocampista della Juventus è andato per via della calcificazione ossea tra tibia e perone della gamba destra, che l'ha particolarmente condizionato nel girone di ritorno della stagione passata in archivio. Tempi di rientro stimati in 3 mesi. Questo, il report medico ufficiale fornito proprio dalla Juventus: