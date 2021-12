Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, rinnovo Dybala sotto l'albero

Dopo che le parole di Paulo Dybala nel post-partita di Juve-Genoa avevano scosso i tifosi ("la società in questo momento ha altre cose di cui parlare e da risolvere, quindi il rinnovo adesso può aspettare"), ecco una nuova accelerata, forse quella definitiva. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'agente dell'argentino, Jorge Antun, è pronto a tornare a Torino: entro Natale arriverà l'estensione del contratto della Joya fino al 2026.

La nostra opinione: tutto è bene quel che finisce bene. A giorni arriverà la firma per il terzo rinnovo di contratto di Dybala alla Juve. A Torino dal 2015, l'attaccante argentino è destinato a diventare il nuovo simbolo della Vecchia Signora, seguendo le orme di Chiellini.

Lazio su Caputo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio ha messo nel mirino Francesco Caputo. L'attaccante della Sampdoria non sta incidendo come avrebbe voluto in coppia con Quagliarella o Gabbiadini (finora per lui appena 3 gol e 3 assist) e così potrebbe pensare di giocarsi le sue carte a Roma nell'alternanza con Immobile che ha bisogno di rifiatare per evitare altri infortuni. I biancocelesti inoltre non sono contenti del rendimento di Muriqi, dato come partente destinazione Fenerbahce.

La nostra opinione: per Sarri sarebbe una soluzione tampone e ovviamente non di prospettiva, dato che Caputo ha 34 anni e l'obiettivo del club è di svecchiare la rosa. L'ex Sassuolo è sbarcato a Genova la scorsa estate in prestito per 500mila euro con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni, ma nella seconda metà di stagione può essere un'opzione per i biancocelesti qualora decidessero di affondare il colpo.

Inter, Perisic spiragli per il rinnovo?

"Non mi piace parlare di futuro, sono concentrato sulla partita di domani come i miei compagni. Vogliamo giocare una grande partita e arrivare primi nel girone. Abbiamo tempo e sicuramente ne parleremo tra due settimane. Vedremo". Ivan Perisic, per ben due volte, in conferenza stampa a Madrid ha preferito evitare di rispondere a domande sul futuro, in bilico per un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Fino a qualche giorno fa il croato veniva dato come sicuro partente al punto che Filip Kostic, almeno a mezzo stampa, era stato indicato come suo erede. In realtà, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter non vuole separarsi dall'esterno croato. Tempo fa la dirigenza ha proposto un rinnovo biennale da 3 milioni di euro, ma sponda Perisic l'offerta non è stata considerata all'altezza. Nel mentre, all'entourage dell'esterno è arrivata da Viale della Liberazione la volontà di fargli pervenire una proposta migliore, anche perché dall'estero c'è chi si è già mosso mostrando interesse per un parametro zero di grande valore.

La nostra opinione: così come per Dybala, entro Natale sapremo qualcosa in più sul futuro di Perisic. La sensazione è che entrambe le parti vogliano proseguire insieme anche se servirà pazientare ancora un po' prima di arrivare alla fumata bianca. Per la gioia anche di Simone Inzaghi che da tempo sponsorizza la firma di Perisic.

