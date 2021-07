Nuova strategia di mercato della Juventus , che cerca un modo per inserirsi tra Milan e Benfica nella trattativa per Kaio Jorge, punta talentuosa del Santos classe 2002. I bianconeri, infatti, con preavviso scritto al club brasiliano, avrebbero pensato di ingaggiare il giocatore a parametro zero, il prossimo gennaio, dal momento che il suo contratto scadrà il prossimo 31 dicembre. In questo modo, il Santos - pur perdendolo senza indennizzi - lo avrà disposizione per altri 5 mesi.

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

La strategia della Juventus

L'idea è nata per il particolare stallo di mercato venutosi a creare negli ultimi giorni: secondo la Gazzetta dello Sport, infatti - partendo dal presupposto che Milan e Benfica non voglio aspettare fino al prossimo inverno - Kaio Jorge ha già detto "Sì" ai rossoneri, la cui offerta però non piace al Santos. Il club brasiliano, invece, è molto più convinto della proposta del club lusitano, che però non ha trovato l'accordo con l'attaccante. Proprio qui si inserirebbe la Juventus del ds Federico Cherubini, intenta a ben impressionare Kaio Jorge, avanzando una proposta d'ingaggio di livello e inserendolo come quarto attaccante della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri senza partecipare, di fatto, ad aste di mercato.

Inter, Nainggolan moneta di scambio per Nandez. Varane allo United

Calciomercato 2020-2021 Messi-Barça, c’è l’accordo: 5 anni con ingaggio dimezzato 14/07/2021 A 13:02