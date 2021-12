Piccolo terremoto in casa-Arsenal: la società londinese ha deciso di punire abbastanza duramente Pierre-Emerick Aubameyang, reo di essere rientrato in ritardo dopo un viaggio all'estero autorizzato dal club. I Gunners, tramite un comunicato, hanno spiegato che l'attaccante non indosserà più la fascia di capitano e non sarà convocato per la sfida di mercoledì contro il West Ham.

"Ci aspettiamo che tutti i nostri giocatori, in particolare il nostro capitano, lavorino secondo le regole e gli standard che abbiamo stabilito e concordato. Siamo completamente concentrati sulla partita di domani", scrive l'Arsenal sul proprio sito ufficiale.

Mikel Arteta e Pierre-Emerick Aubameyang Credit Foto Getty Images

Il precedente Icardi

"Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic". Nel febbraio 2019, con una laconica nota diffusa su Twitter l'Inter ufficializzava la clamorosa decisione di togliere la fascia di capitano all'attaccante-simbolo nerazzurro Mauro Icardi, preludio alla cessione di fine anno. Si sta aprendo questo tipo di scenario?

Juve e Inter ci pensano ma quei 15 milioni di ingaggio...

La decisione non può che scuotere il giocatore: secondo le prime indiscrezioni Aubameyang non avrebbe preso molto bene la notizia della mancata convocazione per la prossima partita e soprattutto della fascia di capitano tolta dal suo braccio. Secondo quanto riporta "Sky Sports", il giocatore, in rotta con il tecnico dei Gunners Arteta, potrebbe anche avere un futuro in Serie A, ma c'è un "MA" grosso come una casa: attualmente Aubameyang guadagna 15 milioni di euro, uno stipendio impossibile per i nostri club, anche per Inter e Juventus che si stanno guardando intorno alla ricerca di qualche occasione di mercato. Ovviamente in caso di approdo in Italia il giocatore si dovrebbe abbassare l'ingaggio - oppure l'Arsenal dovrebbe pagargliene un ingente parte - inoltre a ciò si aggiunge il costo del cartellino, che si aggira sui 25 milioni di euro.

Penso che sia inevitabile che lasci l'Arsenal a gennaio o se non definitivamente in estate. Per quanto riguarda i club si vocifera di più su Barcellona o West Ham rispetto ai club italiani. Comunque sia la Juve che l'Inter sono in Champions League e se riescono a pagargli lo stipendio potrebbero sicuramente ingaggiarlo. Tuttavia è bene precisare che in passato, quando si è parlato di addio all'Arsenal, è stato riferito che il giocatore avrebbe preferito all'estero piuttosto che rimanere in Inghilterra. In più Inter e Juve sono state citate in passato, quindi c'è sicuramente margine. (Pete Sharland - Eurosport UK)

Aubameyang occasione di mercato, sì, ma fino a un certo punto.

