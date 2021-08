Immediata reazione della Lazio che non si è fatta certo trovare impreparata di fronte all'improvviso dietrofront dell'Eintracht Francoforte per Kostic. Come riporta Sky, infatti, il club biancoceleste ha trovato l'accordo con il Verona per il trasferimento di Mattia Zaccagni: all'Hellas andranno complessivamente 10 milioni di euro, di cui 8 di parte fissa e 2 di bonus. Per perfezionare l'operazione manca solo l'accordo tra Zaccagni e la Lazio.