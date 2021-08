Empoli scatenato: ufficiali Luperto e Cutrone

Doppio colpo dell'Empoli, che in una sola giornata, ufficializza due importantissimi colpi di mercato . Il primo è il ritorno del centrale difensivo Sebastiano Luperto, in prestito con diritto di riscatto dal Napoli (dopo il prestito al Crotone e una stagione proprio all'Empoli nella stagione 2017-2018 in Serie B). Il secondo arriva in serata ed è l'attaccante dell'Under 21 italiana Patrick Cutrone, in arrivo dal Wolverhampton Wanderers in prestito secco dopo una stagione trascorsa tra Fiorentina e Valencia

La nostra opinione: entrambi arrivano da due stagioni non esattamente memorabili, ma i loro valore, nei rispettivi ruoli, non si discute. Soprattutto per Cutrone, punto di riferimento dell'Italia Under 21. Due operazioni da applausi per mister Aurelio Andreazzoli.

Pandev infinito: ancora un altro anno al Genoa

"Goran Pandev, 38 anni, è ancora un giocatore rossoblù. L’attaccante, reduce da uno storico Europeo disputato con la Macedonia del Nord, ha rinnovato il contratto che lo legherà al Genoa Cricket and Football Club fino al 30 giugno 2022. Pandev con la maglia del Grifone ha già raggiunto importanti traguardi: 156 presenze in Serie A TIM sulle 473 totali e 28 gol dei suoi 101 nel torneo. E’ inoltre il terzo calciatore straniero per numero di presenze nella storia della Serie A TIM ed è uno dei cinque giocatori attualmente in Serie A TIM ad aver realizzato almeno 100 reti nella competizione".

La nostra opinione: una carriera infinita. L'approdo storico ad Euro 2020 della sua Macedonia del Nord si pensava fosse l'ultimo capitolo del suo romanzo calcistico. Lo è stato "solo" per la nazionale, perché sarà ancora un volto della nostra Serie A.

A proposito di Genoa: idea Nagatomo

Secondo Sky Sport, Yuto Nagatomo potrebbe tornare a giocare in Serie A. Dopo le esperienze con le maglie di Galatasaray e Olympique Marsiglia, il terzino sinistro della nazionale giapponese, classe 1986, è rimasto svincolato e la società più vicina a lui in questo momento sarebbe il Genoa (in serata vittorioso per 3-2 contro il Perugia in Coppa Italia). Avviati i contatti con l'entourage del giocatore.

La nostra opinione: giocatore che ha ancora molto da dire, specie per una squadra a caccia di una salvezza tranquilla come il Genoa. Siamo convinti che, se l'operzione andrà in porto, garantirà costanza di rendimento per la formazione di Ballardini.

Yuto Nagatomo

Premier League: Vestergaard al Leicester City

E' stato tra i migliori protagonisti della Premier League 2020-2021 con la maglia del Southampton. Ora, Jannik Vestergaard, classe 1992, centrale difensivo della nazionale danese, è pronto per il salto di qualità, accordandosi col Leicester City. Visite mediche già programmate, ai Saints 15 milioni di sterline (quasi 18 milioni di euro). A riportarlo è Sky Sports UK.

La nostra opinione: altro tassello di grande crescita per le Foxes che irrobustiscono ulteriormente - e di molto - il reparto di retroguardia.

Serie B, Parma: ecco il talento offensivo della Juve Under 23 Félix Correia

"Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30.06.2022 con opzione e contro-opzione del giocatore Félix Alexandre Andrade Sanches Correia (Lisbona, 22.01.2001) dalla Juventus".

La nostra opinione: attaccante che, ai tempi del Manchester City, era considerato l'erede di Cristiano Ronaldo; in Serie C girone A, tra gol e assist, ha fatto decisamente bene, ma - ovviamente - ha ancora tutto da dimostrare.

Messi si presenta: "Addio al Barça difficile, ma ora sono felice"

