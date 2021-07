1) Dalla Spagna: scambio Romagnoli-Coutinho?

'Sport' riporta con forza la voce di un interesse del Milan nei confronti di Philippe Coutinho. I rossoneri sono alla ricerca di un altro trequartista, nonostante abbiano riportato a casa Brahim Diaz, e per arrivare al brasiliano potrebbero mettere sul piatto Alessio Romagnoli, particolarmente gradito al Barcellona.

La nostra opinione. Lo scambio, comunque difficile da realizzare, potrebbe far le fortune di entrambe. Del Barcellona, alla ricerca di un centrale che possa rimpiazzare Umtiti e forse Lenglet, e del Milan, che aumenterebbe la propria cifra tecnica in vista del ritorno in Champions. Certo, Coutinho deve necessariamente ritrovare la forma e allontanarsi una volta per tutte dagli infortuni che hanno tormentato la sua stagione. In caso contrario...

Alessio Romagnoli indossa la maglia del Milan dal 2015 Credit Foto Getty Images

2) Kean torna nel mirino della Juventus

Alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione, la Juventus ha ripreso a pensare anche a Moise Kean, rientrato all'Everton dopo il mancato riscatto da parte del Paris Saint-Germain. A riportarlo è l'edizione odierna di 'Tuttosport', secondo cui però i bianconeri potrebbero riportare il grande ex a Torino soltanto con la formula del prestito.

La nostra opinione. La delusione per la mancata convocazione agli Europei da parte di Mancini e l'addio al PSG sono ancora cocenti e una permanenza all'Everton, ora orfano di Carlo Ancelotti, non sembra il miglior modo per mitigarle. Chissà che non possa essere proprio Kean la mossa a sorpresa della Juve entro il 31 agosto.

Kean con la maglia dell'Italia Credit Foto Getty Images

3) La Sampdoria va su Cutrone

Patrick Cutrone può tornare in Serie A, questa volta per giocare nella Sampdoria. Contatti tra il club blucerchiato e il Wolverhampton per l'ex attaccante di Milan e Fiorentina, senza spazio in Inghilterra, e operazione che potrà andare in porto specialmente se uno dei giocatori offensivi già presenti nella rosa di D'Aversa dovesse cambiare aria. Lo riporta 'Sky'.

La nostra opinione. Cutrone sembra un caso perso: male al Wolverhampton, male alla Fiorentina, male al Valencia. Ma agli Europei Under 21 ha dato segnali più che incoraggianti. Ed è questo il vero Cutrone: quello che negli esordi rossoneri pareva poter ricalcare le orme di Pippo Inzaghi. Genova potrebbe rappresentare l'occasione del suo riscatto.

Patrick Cutrone Credit Foto Getty Images

4) Silvestri all'Udinese, Montipò al Verona

Giro di portieri in Serie A: il Verona ha definito la cessione all'Udinese di Marco Silvestri e, per sostituirlo, ha prelevato dal Benevento Lorenzo Montipò. Entrambi i portieri hanno effettuato le visite mediche nella giornata odierna.

La nostra opinione. L'Udinese si assicura uno dei portieri magari meno reclamizzati ma più continui della Serie A. E il Verona non si fa trovare impreparato, portandosi a casa un elemento che, nonostante la retrocessione del Benevento, ha ampiamente dimostrato di poter rimanere nella massima serie. Un buon affare per entrambe.

Montipò esulta durante Juventus-Benevento Credit Foto Getty Images

5) Frattesi dal Sassuolo allo Spezia

Sulle orme del compagno all'Under 21 Pobega, anche Davide Frattesi sta per ricevere la sua prima vera chance in Serie A: sul centrocampista del Sassuolo, che nell'ultima stagione ha giocato a Monza in B, c'è infatti lo Spezia, che sta per prelevarlo in prestito.

La nostra opinione. Giocatore non interessante: di più. Uno di quelli che, con la testa giusta, può arrivare in alto. Lo Spezia ci ha visto giusto con Pobega, nonostante il giovane prodotto del Milan fosse a digiuno di Serie A, e ora vuole duplicare il colpo. E "colpo", per una volta, non è un termine buttato lì a caso.

