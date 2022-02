Coutinho. Negli ultimi 4 anni si era un po' perso, appena lasciata la Premier League, appena lasciato il Liverpool. Dopo aver archiviato le parentesi Barcellona e Bayern Monaco, ecco che - come d'incanto - Coutinho è rinato Aston Villa. La squadra allenata da Gerrard che con lui ha condiviso il centrocampo a Liverpool. Un gol al debutto Semplicemente. Negli ultimi 4 anni si era un po' perso, appena lasciata la Premier League, appena lasciato il. Dopo aver archiviato le parentesi Barcellona e Bayern Monaco, ecco che - come d'incanto - Coutinho è rinato da quando è tornato nella terra d'Albione con un inizio fantastico con l'. La squadra allenata dache con lui ha condiviso il centrocampo a Liverpool. Un gol al debutto contro il Manchester United , in un match dove è entrato al 68', e poi la super prestazione contro il Leeds nell'ultima giornata di Premier League.

Nel pirotenico 3-3 della Villa Park, con l'Aston Villa sotto 1-0, ha trovato il gol del pareggio con un gran destro. Poi, nei minuti successivi, si è inventanto due assist per Ramsey che ha realizzato il 2-1 e il 3-1 per i Villans. Peccato per i padroni di casa che il Leeds sia comunque riuscito a trovare il pareggio. Ma che Coutinho...

