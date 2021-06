Lazio e il sogno Brandt

Con un'esigenza impellente di cambiare pelle dal punto di vista tattico, passando dal radicatissimo 3-5-2 di Simone Inzaghi al 4-3-3 o 4-3-1-2 di Maurizio Sarri, la Lazio è chiamata a ricostruire la trequarti campo. In questo caso il sogno è costituito dal tedesco Julian Brandt del Borussia Dortmumd. A frenare Igli Tare e Claudio Lotito, però. è l'alta valutazione del giocatore classe 1996.

La nostra opinione: la Lazio dovrà fare uno sforzo economico consistente per portare Brandt a Formello. Certamente superiore ai 20 milioni di euro. Il tedesco del Borussia Dortmund, d'altra parte, può tranquillamente essere considerato un top player. E se ci si affida a Sarri, la qualità dei giocatori deve necessariamente essere garantita.

Julian Brandt, Borussia Dortmund

Sassuolo: Marlon raggiunge De Zerbi allo Shakhtar

La notizia era già nell'aria da giorni e, oggi, ha ottenuto i crismi dell'ufficialità: il centrale difensivo del Sassuolo Marlon raggiunge Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk. Al club neroverde vanno 12 milioni più eventuali bonus. AL centrale difensivo brasiliano, classe 1995, un contratto fino al 2026.

La nostra opinione: altro affare per i neroverdi, che riescono a vendere al doppio del prezzo un giocatore la cui valutazione di era attestata sui 6,5 milioni. Non ci saranno problemi per sostituirlo, per Carnevali e soci: di Marlon, in giro per il mondo, ce ne sono tanti...

Sampdoria: Damsgaard piace anche in Premier

Non solo la stagione-rivelazione in maglia blucerchiata, ora anche un Europeo super: il giovane esterno danese Mikkel Damsgaard sta facendo parlare di sé in Italia (piace a Inter e Juventus) e attirato le attenzioni della Premier League, in particolare di Tottenham e West Ham, come riporta "The Athletic".

La nostra opinione: ormai è certo. Finito l'Europeo itinerante, si scatenerà una vera e propria asta, in grado di mettere a disposizione dei blucerchiato un importante tesoretto per le operazioni di mercato in entrata. Se però, di mezzo, ci sono anche i club di Premier, Dasgaard può già essere considerato un "ex giocatore della Serie A".

Damsgaard, la dinamo di energia che piace a Inter e Juve

Bologna, difesa da rifare: 6 milioni per il belga Theate

Perso Danilo a parametro zero e con Tomiyasu finito nel mirino dell'Atalanta, il Bologna è chiamato a ricostruire la zona centrale della retroguardia. Secondo Tuttomercatoweb, piace - a questo proposito - il belga classe 2000 del KV Oostende Arthur Theate. Per lui, sarebbe pronto un investimento di 6 milioni.

La nostra opinione: il Bologna prosegue, senza distrarsi, con la sua linea verde, che ha portato tanti giocatori di qualità al "Dall'Ara". Tuttavia, serve anche qualche "big", per evitare l'ennesima stagione anonima a metà classifica.

Arthur Theate, KV Oostende 2020-2021

Empereur tra Torino e Olympiacos

Il difensore brasiliano Alan Empereur torna al Verona dopo l'esperienza in prestito al Palmeiras. Il classe 1994 cresciuto nella Fiorentina, dopo aver vinto una Copa Libertadores con la Palestra Italia, piace ora ai greci dell'Olympiacos, ma è stato anche proposto al Torino del suo ex allenatore all'Hellas Ivan Juric. Lo riporta Tuttomercatoweb.

La nostra opinione: Juric, a dire il vero, tra i suoi ex giocatori ha chiesto Dawidowicz. Empereur è semplicemente più economico. Più facile che lo si vedrà con la maglia biancorossa del club del Pireo.

Alan Empereur, Palmeiras 2020-21

