Quella che sto vivendo è una favola, negli ultimi quattro mesi sono successe tante cose, ma la mia forza è stata di mantenere sempre l'equilibrio e saper gestire le emozioni, sono sempre lo stesso ragazzo di prima".

Giacomo Raspadori dal ritiro azzurro di Coverciano: il ragazzo classe 2000 è riuscito a mettere piede in campo nel finale di Così il giovanedal ritiro azzurro di Coverciano: il ragazzo classe 2000 è riuscito a mettere piede in campo nel finale di partita tra Italia e Galles e sa che potrebbe esserci ancora spazio per lui.

"Sono consapevole che questo è un punto di partenza, non di arrivo - ha continuato l'attaccante del Sassuolo classe 2000 - E' stato bello sentirsi subito parte del gruppo, il ct Mancini ci tratta tutti allo stesso modo. Fino a qualche mese fa i miei attuali compagni in Nazionale li vedevo come idoli, ora sono qui con loro. Dico grazie a tutti per come mi hanno accolto".

L'Austria

"È una squadra molto organizzata, forte, ma dovremo continuare sulla stessa linea tracciata fino ad ora, concentrandoci su noi stessi. Cosa abbiamo in più rispetto alle altre contendenti di questo Europeo? La forza del gruppo e una grande unione di intenti”.

