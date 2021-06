Fiorentina: per la panchina, torna in pole Fonseca; tentativi per Benitez e Bielsa

Mai del tutto convinta del tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano, la Fiorentina torna a valutare altri profili per la panchina viola: in pole torna Paulo Fonseca, dopo la trattativa saltata col Tottenham e "l'affaire Gattuso". La dirigenza Commisso, tuttavia, apre anche a Rafa Benitez e Marcelo Bielsa. Lo riporta la giornalista del Tg3 Toscana Sara Meini.

La nostra opinione: Commisso vuole dare alla Fiorentina un profilo da top team della Serie A. Non che il nome di Italiano, in questo senso, non sia spendibile, ma occorrono garanzie e non scommesse. Che, in quanto tali, si possono perdere.

Inter, Tinti propone il rinnovo di Ranocchia. Ma anche Audero e Raspadori?

Giornata di incontri tra la dirigenza nerazzurra e l'agente di Andrea Ranocchia Tullio Tinti (procuratore anche di altri obiettivi dell'Inter come Emil Audero e Giacomo Raspadori) per definire il rinnovo contrattuale del centrale difensivo-uomo spogliatoio dell'Inter, classe 1988. Il prolungamento sarà fino al 30 giugno 2022.

La nostra opinione: Ranocchia resterà, da tempo ha chiaramente fatto intendere di non gradire più i trasferimenti, ma di sentirsi parte della "tappezzeria" di Appiano Gentile. Audero e Raspadori, da par loro, sarebbero due profili davvero interessanti per i nerazzurri: ma ci saranno, a tal proposito, i soldi da investire?

Real Madrid: Marcelo resta e sarà il capitano

Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Real Madrid non avrebbe mai considerato l'eventualità di una cessione di Marcelo. Il laterale sinistro brasiliano (legato ai Blancos fino al 2022) resterà per essere una colonna portante del Real di Carlo Ancelotti, di cui sarà il capitano, dopo l'addio di Sergio Ramos.

La nostra opinione: giusto così. Marcelo è una bandiera e il Real ne ha già persa una con Ramos. Ancelotti apprezza.

Bologna scatenato: arrivano Bonifazi, Seck e Arnautovic

Sky Sport, sono in via di definizione gli arrivi dalla SPAL del centrale difensivo Kevin Bonifazi (rientrato a Ferrara dal prestito all'Udinese) e dell'esterno offensivo senegalese, classe 2001, Demba Seck. In arrivo Bologna alle grandi manovre sul mercato. Secondo, sono in via di definizione gli arrivi dalla SPAL del centrale difensivo Kevin Bonifazi (rientrato a Ferrara dal prestito all'Udinese) e dell'esterno offensivo senegalese, classe 2001, Demba Seck. In arrivo l'attaccante austriaco classe 1989 Marko Arnautovic (all'Inter nell'anno del Triplete), che sta risolvendo il proprio contratto coi cinesi dello Shanghai SIPG.

La nostra opinione: si ha l'impressione che il Bologna voglia cambiar pelle, pur mantenendo la filosofia dei giovani da lanciare, per quanto riguarda il talentino Demba Seck (ex Imolese e Sasso Marconi in Serie D), 7 presenze in Serie B quest'anno. Arnautovic, poi, potrebbe fare le fortune di una squadra di medio cabotaggio, per farle fare il definitivo salto, tanto agognato dai tifosi felsinei.

Lazio: Fares ai saluti

E' durata una sola stagione l'avventura di Mohamed Fares alla Lazio. Il laterale franco-algerino è sul piede di partenza, non facendo parte del progetto tecnico di Maurizio Sarri: per lui, ci sono Torino, Fiorentina e Cagliari. Ma potrebbe anche fare ritorno all'Hellas Verona, nel caso in cui il club scaligero decidesse di inserire come contropartita nell'affare il giovane centrale difensivo Matteo Lovato. Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione: stagione deludente, da comprimario e senza sussulti alla Lazio. Fares, giocatore da 3-5-2 puro, deve ritrovare la propria identità tecnico-tattica.

Juve-Locatelli: Dragusin snobba il Sassuolo; Inter, Vidal sogna il Flamengo

