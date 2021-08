Milan-Corona: c'è ancora distanza col Porto

Sportmediaset. Milan-Jesus Corona : l'accordo di massima col giocatore c'è, manca quello tra i club. Per l'esterno, il Porto chiede 17 milioni, mentre il club rossonero è arrivato a 10. A 15 si potrebbe chiudere. Lo riporta

La nostra opinione: trattativa a buon punto e da più fonti filtra ottimismo per la fumata bianca. Elemento prezioso per la porzione esterna della trequarti milanista.

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Jesus Corona, Porto 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Lazio: Zaccagni, l'erede di Correa

Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe vicina a chiudere per l'erede di Joaquin Correa in attacco. Si tratta di Mattia Zaccgni, autore di una doppietta nella sconfitta contro il Sassuolo: l'Hellas Verona potrebbe accettare un'offerta di 15 milioni.

La nostra opinione: non c'è dubbio sulla straordinaria crescita di Zaccagni nelle ultime due stagioni. Il giocatore ha anche acquisito prolificità in abbondanza in zona-gol. Sostituto assolutamente all'altezza per la Lazio: è ormai maturo per un grande club.

Mattia Zaccagni, Verona-Sassuolo, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

Sampdoria: obiettivo Petagna

Secondo Sky Sport, dopo un lunghissimo casting, la Sampdoria avrebbe trovato il nome del nuovo attaccante da mettere a disposizione di mister Roberto D'Aversa: si tratta di Andrea Petagna del Napoli, già in blucerchiato nella stagione 2013.2014.

La nostra opinione: era ora che la Sampdoria iniziasse a muoversi sul mercato... Petagna potrebbe risultare un faro importante per l'attacco blucerchiato. Gattuso ha saputo utilizzarlo al meglio, sia in fase realizzativa che di rinforzo all'intera fase offensiva.

Napoli-Venezia, Serie A 2021-2022: Andrea Petagna (Napoli) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Genoa-Spezia: vicino lo scambio Destro-Nzola

Fronte caldo tra Genoa e Spezia. Al Genoa andrebbe l'attaccante M'Bala Nzola, allo Spezia il collega di reparto Mattia Destro e il centrocampista colombiano Kevin Agudelo, già l'anno scorso al "Picco". Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: Nzola, se in forma, può essere devastante. Ma diciamo che lo Spezia, con due contropartite tecniche di valore come Destro e Agudelo, può probabilmente guadagnarci.

Mattia Destro, Genoa-Perugia Coppa Italia 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Udinese, ufficiale: per l'attacco c'è Success

"Si arricchisce con potenza, forza e qualità tecnica l’attacco bianconero. E’ sbarcato oggi dall’Inghilterra Isaac Success, il quinto acquisto di questa campagna acquisti dell’Udinese che andrà a rafforzare l’attacco bianconero. Success arriva dal Watford a titolo definitivo e si lega all’Udinese fino al 30 giugno 2024. Attaccante versatile e forte fisicamente in grado, grazie alla sua esplosività, di svariare su tutto il fronte offensivo, agendo sia da attaccante esterno che da prima punta, rappresenta un’aggiunta preziosa per la rosa bianconera. Isaac Success nasce in Nigeria, a Benin City, il 7 gennaio 1996".

La nostra opinione: solito affare Watford-Udinese (con un passato a Granada, tanto per non farsi mancare nulla nell'emisfero dei Pozzo). Prima punta adattabile anche agli esterni. Ma il moduolo di Luca Gotti è il 3-5-1-1, in cui le ali offensive non sono contemplate. E da attaccante centrale Success non ha mai dimostrato una gran vena realizzativa, arrivanto al massimo a 9 reti in campionato con la maglia del Granada nella stagione 2013-2014.

CR7-Mbappé, destini incrociati. Correa ufficiale all'Inter

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55