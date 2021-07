Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Locatelli, la Juve rilancia e offre 40 milioni

Secondo la Gazzetta dello Sport sarà questa la settimana decisiva per l'approdo alla Juventus di Manuel Locatelli. I bianconeri, infatti, hanno deciso di rompere gli indugi e di mettere sul tavolo un'offerta da 40 milioni di euro per il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale. Da definire la formula del trasferimento. La Juve punta a un prestito con pagamento dilazionato, il club emiliano non è in ogni caso disposto ad accettare soluzioni che non impongano obblighi veri e propri.

La nostra opinione. Quello tra Locatelli e la Juventus ha tutta l'aria di essere un matrimonio annunciato. Sul giocatore c'è anche l'Arsenal, pronto a pagare tutto e subito, ma la volontà del giocatore giocherà un ruolo determinante nella trattativa. E la volontà di Locatelli è quella di giocare in bianconero il prossimo anno, su questo ci sono pochi dubbi.

Roma, ecco Rui Patricio

Secondo il Corriere dello Sport è ormai in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà Rui Patricio alla Roma, alla corte di José Mourinho. Il 33enne portiere portoghese potrebbe sbarcare nella capitale già nella giornata di oggi (lunedì). C'è solo un milione di differenza da limare con il Wolverhampton: i giallorossi offrono 10 milioni più 3 di bonus, gli inglesi ne vogliono 11 + 3. Per Rui Patricio pronto un contratto di 3 anni con ingaggio di 2 milioni a stagione più bonus.

La nostra opinione. Rinforzo importante per la Roma, che mette tra i pali un portiere con esperienza e personalità. Lo stesso Mourinho ha insistito con Tiago Pinto per accorciare i tempi dell'operazione. E questa è un'investitura non da poco per il giocatore.

Il Milan insiste per Tadic

Sempre il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Milan, alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Rimane calda la pista che conduce a Dusan Tadic, 32enne trequartista dell'Ajax: i rossoneri sono pronti a offrire al serbo un contratto di 3 anni a 4 milioni di euro a stagione, quasi il doppio rispetto a quanto guadagna attualmente con i Lancieri. Dall'Ajax, intanto, fanno muro e ribadiscono l'incedibilità del giocatore.

La nostra opinione. Giocatore molto versatile, Tadic farebbe comodo a Pioli per la sua capacità di ricoprire più ruoli (esterno, trequartista e anche falso 9). Rimane qualche dubbio sulla carta d'identità: Tadic compirà 33 anni a novembre, non pochi per un giocatore a cui viene offerto un triennale.

