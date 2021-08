Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ronaldo si offre al Manchester City

Apertura bomba del Corriere dello Sport. Il quotidiano romano non usa giri di parole per lanciare la notizia, che si prede la prima pagina. Secondo il Corsport infatti Jorge Mendes è volato in Inghilterra per capire quanto margine c’è per intavolare una trattativa, con la Juventus che aspetta alla finestra l’eventuale evoluzione.

La nostra opinione. Ronaldo apparentemente nome caldissimo per tante, ma la verità è che si fosse stata un’offerta reale la Juventus l’avrebbe presa in considerazione già ieri. Per intenderci: i bianconeri si liberebbero volentieri dell’ingaggio faraonico di 30 milioni netti e 60 a bilancio, ma la verità è che il portoghese non ha mercato. Se il City poi con un colpo di coda voglia rispondere al PSG vedendo anche le difficoltà ad arrivare a Harry Kane, allora è un altro discorso. A noi però pare davvero molto difficile.

Mbappé a Madrid, Ronaldo in questo caso a Parigi... Ma dal 2022

Anche Tuttosport apre con una prima pagina dedicata a Ronaldo, definito un ‘intrigo’. Qui lo scenario però è di nuovo Parigi, con il PSG tentato dall’attacco dei sogni Messi-Ronaldo per il 2022, quando scadrà il contratto di CR7 con la Juventus. Nel mentre Tuttosport cavalca anche l’onda spagnola, con un Mbappé addirittura scontento e pronto allo scontro sul rinnovo del contratto: vuole volare a Madrid e diventare l’unico centro del progetto.

La nostra opinione. Anche qui tante suggestioni. Considerando il PSG ormai nulla si può dire impossibile e in caso di partenza di Mbappé potrebbe avere anche un senso. Su Mbappé a Madrid invece il vero nodo sono i denari: anche il Real non può più permettersi le follie di un tempo e senza 200 milioni sul piatto sarà ben difficile convincere il PSG, che per altro non ne fa neanche una questione economica. Tutto molto suggestivo insomma, ma difficile.

Florenzi-Milan, chiusura vicina

A pagina 9 della Gazzetta dello Sport si torna a parlare di rinforzi per il Milan, con una chiusura più vicina per Alessandro Florenzi. Roma e Milan hanno mediato molto anche attraverso il procuratore: un milione per il prestito oneroso più 4 milioni per il riscatto, ed eventuali clausole legate a bonus e traguardi ottenuti dai rossoneri. Il laterale destro dovrebbe essere presto a disposizione di Pioli.

La nostra opinione. Sarebbe un buonissimo colpo per il Milan e a cifre contenute. Giocatore d’esperienza che può dare una mano a un gruppo in cui si conferma il mix tra giovani interessanti e ‘grandi vecchi’. Un tassello in più per andare a completare una rosa che dovrà gestire la Champions League.

