Messi col PSG nonostante le smentite dell'entourage dell'argentino che, sulle colonne di SPORT, avevano informato che nessun nuovo accordo era stato ancora trovato Le Parisien, invece, arrivano altre notizie. È vero, non tutto è stato definito al dettaglio, ma sono ore molto tese a Parigi per organizzare tutto entro martedì. Perché è prevista per il 10 agosto la presentazione in grande stile di Messi sotto alla Tour Eiffel, come fu fatto in precedenza per Ibrahimovic e Neymar. 40 milioni Tutto pronto? Quasi, mancano solo gli ultimi dettagli per definire il nuovo contratto dicolnonostante le smentite dell'entourage dell'argentino che, sulle colonne di, avevano informato che nessun nuovo accordo era stato ancora trovato dopo l'addio al Barcellona . Dal, invece, arrivano altre notizie. È vero, non tutto è stato definito al dettaglio, ma sono ore molto tese a Parigi per organizzare tutto entro martedì. Perché è prevista per il 10 agosto la presentazione in grande stile di Messi sotto alla, come fu fatto in precedenza per. 40 milioni netti a stagione, la '10' di Neymar , e la cessione dei diritti di immagine. Manca solo l'accordo sui bonus e poi Messi firmerà un contratto triennale (2+1) con i parigini.

Ad ultimare questo accordo, secondo alcune fonti, ci sarebbe già il padre-agente del giocatore, con Jorge Messi volato già a Parigi per incontrare il presidente Nasser Al-Khelaïfi. Messi, invece, arriverà solo nel pomeriggio di domenica 8. Dopo aver “appreso” la notizia di essere stato “scaricato” dal Barcellona, l'argentino ha voluto però salutare alcuni dei suoi storici compagni di squadra e amici. Proprio nella serata di sabato, infatti, c'è stata una cena a casa di Messi a cui hanno partecipato Piqué, Alba, Busquets e Agüero. Poi domenica ci sarà una conferenza stampa, alle 12 presso il Camp Nou, per salutare tutti i tifosi del Barcellona. Solo dopo prenderà un aereo per Parigi.

Mbappé entusiasta per Messi. Prima partita? Il 12 settembre

La notizia dell'imminente arrivo di Messi è già stata comunicata ai giocatori del PSG che ora attendono con ansia l'arrivo del nuovo compagno. Anche Mbappé sarebbe parso entusiasta di condividere lo spogliatoio con l'argentino. E chissà che questa non possa essere una mossa per trattenere anche il classe '98. Considerando che Messi non ha fatto ancora la preparazione fisica col Barcellona, prima ha fatto la Coppa America e poi le vacanze, non sarebbe però imminente il suo debutto in campo. Secondo i primi rumor, la "prima" di Messi con la sua nuova maglia dovrebbe essere la sfida casalinga contro il Clermont del 12 settembre dopo la pausa per le Nazionali.

