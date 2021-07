Mike Maignan. Deve far dimenticare Gigio Donnarumma, Milan, non tremerà nemmeno ora. Ha una bella eredità sulle spalle,. Deve far dimenticare Gigio Donnarumma, il miglior giocatore degli Europei . Una responsabilità da far tremare i polsi. Ma l'ex portiere del Lille è pronto. Non ha tremato nelle settimane del primato in Ligue 1, poi sfociato nella vittoria del campionato , e, come confermato durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del, non tremerà nemmeno ora.

"Qui ho sentito subito una grande atmosfera, sono stato accolto molto bene - dice - Per quanto riguarda l'eredità di Donnarumma, Gigio ha dato un grande contributo alla storia e ai risultati del Milan. Ma ora io inizio la mia storia con il club. Lavorero duramente come ha fatto lui. Dida è stato un grande portiere, potrà aiutarmi a crescere".

Maignan indica nella capacità di concentrazione e nell'aspetto mentale il suo vero punto di forza, dichiara di essere pronto per l'amichevole di domani sera contro il Nizza e ripercorre le trattative delle scorse settimane con il Milan: "La chiamata di Maldini e Massara mi ha fatto piacere, è stata emozionante. Stavo finendo un'ottima stagione, ma ho subito confermato loro di essere pronto a venire qui". E poi: "Bisognava attendere di capire come si sarebbe conclusa l'avventura di Donnarumma con il Milan. Alla fine è andato tutto bene e ora sono qui".

Il Milan, come confermato da Maignan, non era l'unico club desideroso di portarlo in Italia. Sulle sue tracce, e in maniera piuttosto concreta, c'era anche la Roma, che poi ha deciso di puntare su Rui Patricio. "Sono stato contattato dai giallorossi - racconta il portiere - però la trattativa con il Milan era già cominciata. Poi ho firmato con i rossoneri".

Il Milan potrà fare come il Lille e conquistare un inatteso Scudetto, superando concorrenti all'apparenza più attrezzate come Juventus e Inter? "Perché no? Siamo tutti qui per vincere. Tutte partecipano per vincere, poi sarà la stagione a emettere i verdetti. Servirà grande concentrazione, dovremo lavorare molto duramente".

Infine, chiusura con un paragone tra Stefano Pioli e Christophe Galtier (ironia della sorte passato proprio al Nizza, e dunque suo avversario nell'amichevole di domani sera): "Fare un confronto è difficile per me. Posso solo dire che entrambi sono grandi professionisti, con grandi motivazioni e capaci di far lavorare molto intensamente le proprie squadre". Il primo ha appena conquistato il campionato. Il secondo spera di emulare il collega.

