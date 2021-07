Gianluca Di Marzio, il club rossonero avrebbe chiuso altre due importantissime operazioni. Rinnovato col Real Madrid, il prestito - che sarà biennale - per Brahim Diaz. Il primo anno i rossoneri pagheranno 3,5 milioni ai Blancos, 1,5 il secondo. Dopodiché, diritto di riscatto fissato sui 22 milioni e controriscatto per il Real a 27. Milan scatenato. Non solo Olivier Giroud : secondo l'esperto di mercato, il club rossonero avrebbe chiuso altre due importantissime operazioni. Rinnovato col Real Madrid, il prestito - che sarà biennale - per. Il primo anno i rossoneri pagheranno 3,5 milioni ai Blancos, 1,5 il secondo. Dopodiché, diritto di riscatto fissato sui 22 milioni e controriscatto per il Real a 27.

Il secondo affare, invece, arriva dal Monaco: si tratta di Fodé Ballo-Touré, classe 1997, terzino sinistro franco-senegalese, che arriva per 4 milioni più 500mila euro di bonus in caso di qualificazione in Champions del Milan. Il giocatore è atteso in Italia per sabato 17 luglio.

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (15/07) 2 ORE FA

Milan, Giroud atterra a Linate: pollice in su e prime foto

Serie A Milan: calendario e partite della Serie A 2021-22 IERI A 20:06