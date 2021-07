Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (14/07) 11 ORE FA

Milan su Kaio Jorge

In attesa di accogliere Giroud e piazzare il colpo Vlasic il Milan continua a lavorare in entrata: definito il rinnovo del prestito di Brahim Diaz Maldini guarda al mercato brasiliano per cercare una nuova punta: più rapida e tecnica, talentuosa e futuribile. L’identikit porta a Kaio Jorge, attaccante classe 2002 in forza al Santos. Valore di mercato attorno ai 10 milioni, stando alla ricostruzione della Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: Giovane da valorizzare, talentuoso e pronto a esplodere: un prospetto perfettamente in linea con il nuovo corso rossonero. Prenderlo ora a cifre contenute sbaragliando la concorrenza internazionale potrebbe avere i crismi del "colpaccio", anche se il margine di rischio esiste. Per noi il gioco vale la candela.

Barella, sirene dalla Premier

Secondo Tuttosport tutte (o quasi) le big della Premier League si sarebbero accorte di Nicolò Barella dopo l’Europeo in grande stile disputato dal centrocampista dell’Inter. Per Marotta, tuttavia, il giovane azzurro resta incedibile, assolutamente centrale nel progetto di Simone Inzaghi.

La nostra opinione: Barella incedibile senza "se" e senza "ma", top player a disposizione di Simone Inzaghi per provare a difendere lo scudetto dagli assalti di una Juventus di nuovo minacciosa. Perso Hakimi, l'Inter non può permettersi altre cessioni eccellenti e dolorose.

Sensi-Fiorentina?

Chi invece incedibile non è… È Stefano Sensi, centrocampista reduce da due stagioni sfortunate in nerazzurro che potrebbe ripartire da un’altra piazza per cercare riscatto. LO vuole la Fiorentina ma serve prestito oneroso più riscatto consistente (e obbligo), operazione da 15 milioni complessivi secondo il Corriere dello Sport.

La nostra opinione: Dopo un calvario lungo due anni forse per Sensi è effettivamente giunto il momento di cambiare aria e provare a ripartire da una piazza meno ambiziosa, per tornare a essere e sentirsi un calciatore. Il resto viene dopo, di conseguenza.

Messi-Barça: rinnovo vicino; Donnarumma a Parigi

Calciomercato 2020-2021 PSG, ufficiale: Donnarumma firma fino al 2026 12 ORE FA