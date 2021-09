Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Pjanic vola in Turchia: accordo definito Barça-Besiktas 12 ORE FA

Pjanic-Besiktas: è tutto vero. Le cifre dell'accordo

Ha sognato il ritorno alla Juventus fino a martedì pomeriggio ma alla fine Miralem Pjanic giocherà nella Super Lig turca e in Champions League con la maglia del Besiktas. Intorno alla mezzanotte italiana il club di Istanbul ha ufficializzato lo sbarco del centrocampista bosniaco che lascia il Barça in prestito annuale e percepirà 2,75 milioni di euro (degli oltre 6 milioni di euro netti) dal club turco.

La nostra opinione. I colori sociali sono sempre quelli, il bianco e il nero, ma per Pjanic questo prestito al Besiktas si tratta certamente di una soluzione di ripiego dettata dalla necessità del Barça di liberarsi di un giocatore totalmente ai margini del progetto tecnico di restyling e gioventù portato avanti da Ronald Koeman e Joan Laporta. Pjanic si ritrova in un campionato periferico ma in una piazza brulicante di passione e nella quale sarà uno dei giocatori che dovrà accendere la luce e provare a rilanciare una carriera andata a sud dopo l'addio alla Juventus e lo sciagurato scambio che ha portato Mire in Catalogna e Arthur a Torino.

Lazio: idea David Luiz per la difesa

Secondo Tuttosport la Lazio di Maurizio Sarri potrebbe rinforzare il reparto difensivo con un innesto di esperienza: il nome è quello di David Luiz, 34enne rimasto senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza all'Arsenal. Il centrale brasiliano e il tecnico si conoscono bene avendo lavorato insieme al Chelsea nella stagione 2018-19. Quella di Tuttosport, in realtà, è solo una suggestione: una trattativa vera e propria con il giocatore ancora non c'è.

La nostra opinione. La difesa della Lazio non si distingue certo per abbondanza. Dietro ai titolari Acerbi e Luiz Felipe, come sottolinea Tuttosport, ci sono solo Radu, Patric e Vavro (quest'ultimo più volte dato in partenza in estate). L'innesto di un giocatore come David Luiz potrebbe quindi avere una sua logica e consentirebbe a Sarri di avere un'alternativa in più. Al netto, naturalmente, delle condizioni fisiche del giocatore che di fatto è fermo da mesi.

David Luiz con la maglia dell'Arsenal - Stagione 2020-21 Credit Foto Getty Images

Gelo tra Ajax e Onana, l'Inter osserva

In attesa di poter tornare a giocare a calcio dal prossimo 4 novembre, giorno in cui scadrà la sua squalifica per doping, André Onana deve fare i conti con la freddezza del suo club, l'Ajax. In un'intervista a NOS, infatti, il ds dei Lancieri Marc Overmars non ha usato parole particolarmente concilianti nei confronti del portiere camerunese: "Abbiamo deciso che André inizierà l'allenamento dei portieri e gli allenamenti di squadra con lo Jong Ajax (la nostra Primavera) - dice Overmars -. Siamo andati avanti senza di lui e abbiamo acquistato due portieri proprio durante la sua squalifica. Entrambi sono importanti, uno esperto e uno di talento con uno sguardo al futuro". L'Inter, alla ricerca di un erede di Handanovic, rimane alla finestra: Onana è uno nomi caldi per la porta nerazzurra del futuro.

La nostra opinione. Ribadiamo un concetto già espresso: l'eredità di Handanovic è pesante e un nome come Onana non è del tutto convincente. Il caso di doping lo ha costretto a un lungo stop e i margini di rischio in un'operazione come questa non possono che essere molto elevati.

Sarri: "Mai visto un 16enne come Luka Romero"

Calciomercato 2020-2021 Milan, il punto di Gazidis: "Abbiamo operato bene sul mercato" 20 ORE FA