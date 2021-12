Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Pobega e Bremer, intrigo Toro-Milan

Qualcosa si muove si muove sull’asse Torino-Milan. Secondo Tuttosport i rossoneri avrebbero chiesto informazioni su Gleison Bremer. I granata hanno fissato il prezzo: 25 milioni non trattabili. Con una puntualizzazione: il giocatore per ora non è in vendita, è considerato fondamentale per il presente e per il futuro ma il problema è la sua volontà visto che in un paio di incontri ha detto di no a un prolungamento di contratto. A questo punto il d.s. granata Vagnati ha chiesto di affrontare l’argomento Tommaso Pobega. Il Torino potrebbe privilegiare i rossoneri nell'affare Bremer se lasceranno Pobega, ora in prestito secco al club di Cairo, in granata. Il Toro ha intenzione di proporre 15 milioni per acquistare definitivamente il centrocampista.

La nostra opinione: un intrigo molto interessante considerato il valore dei due giocatori ai quali va aggiunto, per dovere di completezza, il Gallo Belotti, ormai in scadenza a giugno 2022 e più volte accostato al Diavolo.

Scamacca, offerta Inter rifiutata dal Sassuolo. E' derby con la Juve

Si riaccende il derby d'Italia sul fronte mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter si è fatta sotto per prima col Sassuolo con una proposta (rifiutata) per un prestito per Gianluca Scamacca. La Juve, se non riuscirà a chiudere la trattativa con la Fiorentina per Vlahovic, virerà proprio sull'attaccante neroverde. Il Sassuolo al momento tiene alte le richieste, 40 milioni o poco meno, e non ha fretta. Anzi, porterebbe volentieri il discorso a giugno, considerato che in inverno cederà probabilmente Jeremie Boga.

La nostra opinione: le vie del mercato sono infinite e sia Inter che Juve ci hanno abituato a ribaltoni improvvisi sia nella sessione estiva che quella invernale. Tutto dipenderà comunque, come detto, dal destino di Dusan Vlahovic che al momento Rocco Commisso si tiene stretto.

Lazio, rinnovo Sarri: tutto dipende dal mercato

Il Messaggero fa il punto sul rinnovo di Maurizio Sarri. La sua Lazio continua ad essere discontinua ma Lotito ha fiducia nel tecnico. La questione rinnovo è legato all'aiuto concreto che Sarri si aspetta dalla società: la sua firma sino al 2025 resta subordinata ai rinforzi promessi a gennaio, ora fondamentali per non gettare al vento un'intera annata. Sul fronte mercato la Lazio intanto si sta muovendo per trovare un portiere: il contratto di Pepe Reina non sarà rinnovato e Sarri ha già chiamato il Chelsea per Kepa. Neto e Diego Costa in alternativa.

La nostra opinione: la volontà del tecnico è quella di proseguire il progetto biancoceleste, lo ha confermato anche dopo il pareggio col Galatasaray. Ma nel calcio le parole non bastano, servono anche i fatti.

