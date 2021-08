Prima Neymar, ora Messi, domani Cristiano Ronaldo? Quando si fermerà la "PSG dei Galacticos", che veda tra le propria fila i due campioni che hanno monopolizzato il palcoscenico del calcio europeo negli ultimi 10-15 anni, più un altro grande campione del presente. Quando si fermerà la brama del Paris Saint-Germain e del suo presidente Al-Khelaïfi ? Secondo As, nella prossima stagione si potrebbe concretizzare uno dei sogni mai celati dei potenti qatarioti che stanno alle spalle del club francese: creare una sorta di", che veda tra le propria fila i due campioni che hanno monopolizzato il palcoscenico del calcio europeo negli ultimi 10-15 anni, più un altro grande campione del presente.

"Messi! Messi! Messi", il coro dei giornalisti alla presentazione

Cosa dovrebbe succedere

Calciomercato 2020-2021 PSG, ecco Messi: "Qui per vincere". Al-Khelaifi: "Mbappé resta" UN GIORNO FA

Secondo la ricostruzione del giornale spagnolo, vedere Neymar, Messi e Ronaldo con la stessa casacca sarebbe possibile nel caso in cui Kylian Mbappé non dovesse rinnovare il proprio contratto con il club di Parigi (probabilmente sbarcando poi al Real Madrid): in questo modo Cristiano Ronaldo potrebbe riempire la casella mancante in attacco - i due occupano più o meno la medesima posizione - e potrebbe continuare a guadagnare le cifre astronomiche che ne hanno caratterizzato il contratto nelle ultime stagioni alla Juventus.

CR7: biennale e poi via dall'Europa?

Jorge Mendes, agente di Cristiano, avrebbe già pensato a un piano ad hoc per il proprio assistito: Ronaldo arriverebbe a Parigi a 37 anni e firmerebbe un biennale, prima di chiudere la sua carriera in un campionato meno impegnativo, come gli Usa o il Qatar.

Come cambia il PSG con l'arrivo di Leo Messi

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27