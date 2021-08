Lionel Messi dal Barça al PSG senza soluzione di continuità? Impegnato nella prima conferenza stampa stagionale, il tecnico dei francesi, Mauricio Pochettino, non chiude la porta:

"Siamo concentrati sull'inizio del campionato, ma allo stesso tempo il club sta lavorando molto e con discrezione sulla finestra di mercato per migliorare la squadra in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati. per quest'anno. Per quanto riguarda Messi, sappiamo cosa è successo, ma siamo concentrati sulla partita di Troyes e sulla voglia di fare una buona partita per iniziare la stagione. Conta la qualità dei giocatori: il club lavora duramente, valuta le opzioni e ovviamente Messi è una di queste. Ma la nostra priorità è prepararci bene per domani".

La precisazione su Mbappè

"Se arriva Messi va via Mbappé? No. Siamo contenti dello sforzo che il club sta facendo per assicurarsi giocatori che possono dare un contributo davvero significativo. L'area sportiva con Leonardo e il presidente stanno lavorando per migliorare la squadra".

