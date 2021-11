Ormai da qualche tempo il nome di Renato Sanches è affiancato a quello del Milan: secondo radiomercato, il centrocampista portoghese, attualmente in forze al Lille, potrebbe già sbarcare in rossonero nel mercato di gennaio.

Si parla di un’offerta di 3,5 milioni di euro a stagione e di un ruolo da vice-Kessié, dato in partenza dopo il mancato rinnovo. Ancora solo rumours ma evidentemente la notizia dell’interessamento del Diavolo ha raggiunto il giocatore, che ne ha parlato durante un’intervista a L’Equipe.

"Chi è interessato a me? Forse Milan e Arsenal sono interessati, ma non lo so. Ho parlato con il mio agente, so quali club stanno chiamando e quali no, ma ora non posso dirlo. Ma so di essere pronto. Se succede, vedrò cosa è meglio per me. Il Milan? E' un grande club, un club storico. La classe. Mi piace. Dovevo andare al Barcellona in estate, poi il mio infortunio ha fatto saltare tutto. Andare via a gennaio? So che sono pronto. Se arriva un'offerta...".

Già vicini nel 2017

La storia tra Renato Sanches e il Milan avrebbe già potuto diventare realtà 4 anni fa: tra il 18 e il 21 luglio 2017 l’operazione – con la regia di Jorge Mendes – sembrava davvero a un passo. Era il Milan di Fassone e Mirabelli, il Bayern Monaco valutava il suo cartellino circa 40 milioni di euro; i rossoneri avevano proposto un prestito oneroso da 6-7 milioni con la chiara intenzione di riscattarlo, ma poi non si trovarono gli accordi definitivi.

