Nemmeno i 12 punti dopo 6 giornate tengono tranquillo Rocco Commisso, patron della Fiorentina, che nell’ultima intervista rilasciata a margine della cerimonia per il Premio Nereo Rocco 2019-2020 lancia un messaggio chiaro a Dusan Vlahovic, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la squadra gigliata e sta facendo spazientire il presidente:

"È da mesi che lavoriamo a questo affare, non mi sento di sbilanciarmi. Sono uscite cose che non esistono. Dusan mi dice di parlare col procuratore, il procuratore di parlare con Dusan. Qui a Firenze siamo professionisti e facciamo le cose sul serio, allora il procuratore venga qui e tratti per il suo giocatore, che vogliamo rendere il più pagato della storia della Fiorentina. Io l'ho detto al ragazzo, si sta prendendo un grande rischio: 40 milioni lordi per un contratto di 5 anni, ma scherziamo? Io prendevo 10mila dollari all'anno, duecento volte meno... Tutta questa storia mi sta infastidendo: la Fiorentina non è solo Vlahovic c'è il gruppo e c'è qualcuno che cerca di distrarlo. Io ho chiesto di lasciar stare il ragazzo prima della pausa Nazionali, ma dopo non è ancora successo nulla. Spero che Dusan e il suo entourage rispettino i tifosi, la città e Rocco".

"Napoli? Fortissimo ma prima o poi dovranno perdere"

Il patron gigliato, che ha anche accompagnato la prima squadra a visitare il cantiere del Viola Park, ha anche parlato del prossimo impegno contro la capolista Napoli: “Mamma mia quanto sono forti! Eppure prima o poi dovranno perdere. Vediamo come va”.

