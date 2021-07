Dopo cinque stagioni, Rodrigo De Paul lascia l'Udinese: lo annuncia il club bianconero, ma anche la sua nuova società. L'argentino approda infatti all'Atletico Madrid, dove ha firmato un contratto quinquennale.

Dall'Udinese, sul sito ufficiale, arrivano i ringraziamenti per gli anni passati insieme: "Capitano di tante battaglie, professionista esemplare, leader e trascinatore, hai guidato i compagni in campo e fuori nelle ultime stagioni, consacrandoti come giocatore di statura mondiale in maglia bianconera, tanto da arrivare ad essere un titolare inamovibile nella nazionale Argentina, contribuendo - da protagonista - al trionfo in Copa America grazie al percorso di crescita compiuto nel nostro Club. Una maglia e una fascia che hai indossato sempre con orgoglio, onorandole e rendendo fiera l’Udinese e i suoi tifosi in tutte le 184 presenze in cui hai contribuito con 34 gol e 36 assist. Ti auguriamo il meglio, perché lo meriti e siamo orgogliosi di aver contribuito al percorso di costante crescita professionale e umana e di averti accompagnato e supportato in questi magnifici 5 anni vissuti insieme".

Caloroso, infine, il benvenuto che gli riservano i colchoneros sul proprio sito ufficiale, dove si legge che De Paul è un "potente centrocampista, con una gran facilità di aggiungersi all'attacco e riuscire sia a fare gol sia a farli fare ai propri compagni" e ancora "arriva all'Atleti un giocatore di grande talento, che può occupare varie posizioni a centrocampo grazie alla sua polivalenza. Tanto da centrale quanto sulla fascia si dimostra un pericolo per la difesa avvversaria, non solo per la sua capacità di fare gol, ma anche per quella di confezionare assist. Inoltre, è un giocatore che non si arrende, con una grande serietà nel lavoro e che mette tutte le sue qualità a disposizione del gruppo. Dunque, diamo il benvenuto a un giocatore che si unisce cn grandi speranze al nostro progetto".

Queste invece le parole di De Paul:

Sono molto felice, arrivo nella sqadra che ha vinto la Liga e so che responsabilità comporta. E' un grande passo nella mia carriera da calciatore, soprattutto dopo aver vinto la Copa America. Questo mi dà la forza per non deludere le aspettative.

