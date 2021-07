Calcio

Calciomercato - Roma, Mourinho: Lenglet al posto di Smalling? La Lazio su Brekalo del Wolfsburg

CALCIOMERCATO - Tra Mourinho e Smalling i rapporti sono compromessi: lo Special One vuole Lenglet del Barcellona. La Lazio ci prova per Brekalo, ala offensiva del Wolfsburg e della nazionale croata. Giuseppe Pezzella dal Parma all'atalanta come vice-Gosens.

00:00:58, un' ora fa