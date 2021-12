Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Sanchez, ultima chiamata per la conferma

L’opportunità di scendere in campo da titolare in coppia con Lautaro Martinez contro il Cagliari è per la Gazzetta Sportiva la possibile ultima vetrina per convincere mister Inzaghi e la dirigenza di meritare la maglia nerazzurra. Finora poco convincente e con lo stipendio più alto in rosa, Alexis Sanchez deve per forza far vedere di valere tutti quei soldi, per poter sperare nella riconferma.

La nostra opinione: per ora il Niño Maravilla ha avuto poco spazio ed è stato poco incisivo. Il girone d0andata sta per finire, ma soprattutto gennaio e la finestra di mercato si avvicinano. Per il cileno è effettivamente arrivato il momento di dimostrare la propria bravura, perché per un club come l’Inter è impossibile trattenere un giocatore che costa tanto e produce poco. Il campo darà il suo verdetto, ma quando gli ultimatum si avvicinano, la perssione potrebbe giocare brutti scherzi.

Progetto Lazio: si compra per accontentare Sarri

Per il Corriere dello Sport, Claudio Lotito è disposto ad accontentare Maurizio Sarri a gennaio: la Lazio coprerà qualche giocatore per aggiustare la rosa e creare una squadra ancora più competititva.

La nostra opinione: prima di comprare, sarà necessario cedere gli esuberi e a quanto pare in lista ci sono Vavro, Jony, Durmisi e Lukaku. Per contro, l’obiettivo fisso pare essere Botheim del Bodo Glimt, perciò qualcosa necessariamente si muoverà: così tanti elementi al margine a fronte di un unico vero obiettivo potrebbero aiutare a fare cassa.

Milan, piano di mercato rivisto

Per calciomercato.com il Milan dovrà necessariamente rivedere il proprio intento di non intervenire sul mercato di gennaio: tra infortunati e giocatori impegnati con la Coppa d’Africa, per mantenere il passo scudetto sarà inevitabile qualche innesto e si parla, tra gli altri, di Jovic del Real Madrid e Adli del Bordeaux.

La nostra opinione: dopo anni di limbo, l’occasione di spiccare nuovamente il volo è troppo ghiotta, soprattutto a fronte del fatt che ci sono solo il campionato e la Coppa Italia cui pensare. Anche se il periodo è di spending review, sarebbe davvero un peccato buttare via quanto fatto fin qui per questioni economiche. Il margine pr qualche operazione si trova sempre.

