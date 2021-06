Nuovo aggiornamento sulle panchine di Serie A. Alessio Dionisi è il nuovo tecnico del Sassuolo. Attraverso il proprio sito ufficiale il club emiliano ha annunciato la propria scelta, puntando così sull'ex allenatore dell'Empoli, che ha risolto il proprio legame con gli azzurri in settimana proprio per sposare la causa dei neroverdi. Per la panchina dell'Empoli, invece, rimane in pole Aurelio Andreazzoli che già ha guidato i toscani dal 2017 al 2019.

Il comunicato del Sassuolo

Calciomercato 2020-2021 Il Milan riscatta Tomori: 29 milioni al Chelsea UN' ORA FA

"Oggi, presso il Mapei Football Center, alla presenza dell’AD Giovanni Carnevali e del DS Giovanni Rossi, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Alessio Dionisi. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a giugno 2023. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. Benvenuto Mister e buon lavoro da parte di tutto il mondo neroverde!".

De Zerbi: "Superlega colpo di Stato. Forse al Sassuolo siamo cog*****"

Calciomercato 2020-2021 Pellegrini, Roma attenta: Fonseca lo rivuole al Tottenham 3 ORE FA