Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Affare Tchouameni, il Chelsea beffa la Juve

Duello Juve-Chelsea non solo in campo, ma anche di mercato. Secondo Tuttosport, il club inglese è vicino all'accordo per Aurelien Tchouameni. Il centrocampista 21enne del Monaco e della Nazionale francese, sul quale i bianconeri lavorano da quest’estate, potrebbe presto finire in Premier League per la cifra monstre di 60 milioni di euro. Newcastle e Tottenham restano alla finestra

La nostra opinione: il sorpasso del Chelsea per Tchouameni è l'ennesimo segnale che la Premier sia superiore alla Serie A in quanto a potere finanziario e mediaticità. In caso di ufficialità, alla Juve non resta che seguire le piste Zakaria ('Gladbach) e Witsel del Dortmund.

Kostic all'Inter a gennaio

Con Perisic sempre più vicino all'addio a parametro zero a fine anno (con Wolfsburg e Dortmund pronte a riportarlo in Germania), l'Inter si affiderà a Filip Kostic, mancino della Serbia e dell’Eintracht Francoforte. Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri sono pronti a spingersi fino a 10 milioni con triennale da 2,5 più bonus. L'intesa è vicina e si può chiudere anche a gennaio qualora partisse un centrocampista (ad esempio Vecino).

La nostra opinione: L'alternativa a Kostic è Ramy Bensebaini, 25enne del Borussia Monchengladbach, ma sul giocatore algerino, il cui profilo è monitorato da tempo dagli scout dell'Inter, ci sono anche big d'Europa come il Bayern Monaco e la concorrenza italiana della Roma.

Boga, tentazione Atalanta

Jeremie Boga è corteggiato dall'Atalanta (e anche dal Napoli) e forse è per questo che non riesce ad arrivare ad una quadra nel rinnovo con il Sassuolo. Il suo contratto è in scadenza nel 2023. Gasperini lo stima molto e lo prenderebbe subito. Stando alla Gazzetta dello Sport, ci sono stati anche degli incontri tra gli emiliani e i nerazzurri, ma l’offerta della Dea non è stata all’altezza delle aspettative. Il d.s. Carnevali punta ad incassare una trentina di milioni.

La nostra opinione: con Dionisi l’ex Chelsea sta giocando sempre meno. L’impressione è che al bivio di gennaio potrebbe esserci una svolta decisiva. A incastro a Bergamo c’è anche la situazione del nazionale russo Miranchuk, arrivato con grandi aspettative e mai affermatosi compiutamente. Staremo a vedere.

