Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Correa diventa l’obiettivo numero 1 per l’Inter

L’infortunio di Marcus Thuram ha frenato la voglia dell’Inter di prenderlo subito. In casa nerazzurra, come scrive La Gazzetta Sportiva, passa in vantaggio come obiettivo numero 1, soprattutto forte delle ammissioni del ds della Lazio Tare, secondo cui il giocatore vuole vestire la maglia nerazzurra.

La nostra opinione: è abbastanza logico che una società che ha fretta di completare la propria rosa non abbia voglia di investire su un giocatore infortunato. E se Correa ha espresso la propria volontà di cambiare squadra, sarà molto probabile la prossima settimana veder avanzare la trattatva.

Mourinho telefona a Lenglet

Il Corriere dello Sport riporta le considerazioni di Mourinho sul mercato della Roma, definito “reattivo”, ma ancora qualcosa manca. E a quanto pare lo Special One ha contattato di persona a Clement Lenglet, difensore del Barcellona che Mou avrebbe voluto anche ai te mpi del Tottenham.

La nostra opinione: se la società lo lascia fare, di sicuro Mourinho può, con la sua esperienza di manager all’inglese, avere più presa sulla volontà dei giocatori e Lenglet in blaugrana è chiuso nel suo ruolo. Alla Roma potrebbe trovare più spazio e nuovi stimoli, quind il tecnico portoghese ha di sicuro assestato un’ottima mossa strategica.

McKennie in partenza, ipotesi Tchouameni

Ormai Weston McKennie è considerato in partenza. Tuttosport ipotizza, oltre al possibile scambio con il Tottenham e Ndombele, anche la possibilità di un altro scambio, ossia con Aurelien Tchouameni del Monaco.

La nostra opinione: gli scambi sono sempre difficili e nel frattempo bisogna combattere anche con le richieste economiche del club monegasco, perché sembra che il Monaco non sia disponibile alla formula dello scambio alla pari, ma che voglia dai 30 ai 40 milioni per il proprio giocatore, condizione che renderebbe molto più difficoltose le operazioni.

