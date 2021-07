Rischia di diventare un'autentica zavorra la questione legata ad Arturo Vidal in casa Inter . Da una parte, il centrocampista-granatiere cileno - tanto voluto da Antonio Conte - non rientra nei piani tecnico-tattici del neotecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Al contempo, porta in dote un ingaggio troppo pesante rispetto ai nuovi canoni di budget da rispettare: 6,5 milioni di euro a stagione, non sono più contemplabili dalle parti della Pinetina.

Cifre che rendono complicata anche la cessione dell'ex Barcellona: su di lui ci sarebbero Boca Juniors, Flamengo, Inter Miami, ma non è affatto detto che Vidal accetti ridimensionamenti. A questo punto, nell'incontro previsto a breve tra l'entourage del giocatore e Beppe Marotta, la strada più facilmente percorribile potrebbe essere quella della rescissione consensuale esattamente come accaduto con João Mario, passato poi a parametro zero al Benfica, tra le polemiche fatte esplodere dallo Sporting Lisbona, sua ex squadra.

