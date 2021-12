Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Vlahovic, intrigo Juve-Arsenal

Tra i protagonisti della sessione invernale ci sarà sicuramente Dusan Vlahovic. Il divorzio tra il bomber serbo e la Fiorentina è annunciato da ottobre, da quando il patron Rocco Commisso ha ufficializzato lo stop alle trattative per il rinnovo del contratto (scadenza 2023). Tra le pretendenti figura la Juve, ma la richiesta dei viola è alta: 60-70 milioni, una cifra a cui i bianconeri potrebbero anche arrivare per sistemare le incertezze in attacco nei prossimi anni. Secondo Tuttosport, i viola vorrebbero, però, evitare un “Chiesa bis” e l’obiettivo continua a essere quello di convincere Vlahovic a prendere in considerazione una soluzione alternativa. Meglio se ricca e all'estero. Il Tottenham degli italiani Paratici e Conte resta in corsa, ma negli ultimi giorni è segnalato in forte avanzamento l’interesse dell’Arsenal. I Gunners puntano sull’asse con la Fiorentina per tentare l’anticipo sulla Juve in inverno o in estate.

La nostra opinione: molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore che è nel momento migliore della sua carriera. Ricordiamo come è andata nel caso Chiesa: il figlio d’arte voleva soltanto la Juventus e Commisso, pur di non rischiare di perderlo a parametro zero nel giro di dodici mesi, lo ha accontentato trovando un’intesa articolata con i bianconeri. Con Vlahovic potrebbe succedere il bis, soprattutto se i discorsi dovessero slittare ad agosto.

Juve, perchè la firma di Dybala non è ancora arrivata?

L'agente dell'argentino è in attesa di alcune pratiche per il rinnovo in Argentina che necessitano di tempi tecnici che dipendono dalla burocrazia locale. Con quei documenti tornerà in Italia, e a quel punto avverrà l’ultimo incontro con la Juve per mettere nero su bianco sul nuovo contratto di Paulo Dybala. Secondo la Gazzetta dello Sport, non c'è alcun problema tra le parti o altre pause di riflessione: il club ha deciso la scorsa estate, d’accordo con Allegri, di mettere il calciatore al centro del nuovo ciclo.

La nostra opinione: pochi dubbi sulla permanenza della Joya alla Juventus: l'argentino guadagnerà uno stipendio da otto milioni, più due di bonus che resteranno congelati nei primi due anni per aggiungersi alla parte fissa dell’ingaggio dal terzo anno, così da toccare l’attuale soglia massima dei dodici che è rappresentata all’interno dello spogliatoio da Matthijs de Ligt.

L'Atalanta punta dritto su Boga

"Boga è un giocatore importante di una società amica". Le parole dell'ad Luca Percassi hanno spalancato scenari importanti per quanto riguarda il mercato di gennaio dell'Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'inseguimento del francese è arrivato davvero "all'ultima curva" con Gasperini, fresco di rinnovo, che lo accoglierebbe volentieri per parlare apertamente di lotta Scudetto.

La nostra opinione: l'ivoriano ha velocità e imprevedibilità e si integrerebbe alla perfezione in un attacco che vede due mancini di classe gravitare soprattutto a destra, ovvero Ilicic e Malinovskyi, tre punte vere e proprie, ovvero Zapata, Muriel e Piccoli, e due trequartisti, Pasalic e Pessina.

