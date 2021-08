Secondo il tutto fatto in Premier League per il trasferimento del talento offensivo Jack Grealish al Manchester City. L'Aston Villa (con cui Grealish ha messo in fila 213 presenze e 32 gol) incasserà una cifra monstre di 117 milioni di euro. Già nella giornata di domani (giovedì 5 agosto 2021) sono in programma le visite mediche per l'anglo-irlandese classe 1995.