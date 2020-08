Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

L'Hellas Verona comunica il prolungamento di contratto di Tony D’Amico, che sarà a capo dell'area sportiva del club gialloblù sino al 30 giugno 2023, in qualità di direttore sportivo: "Siamo felici di poter proseguire, con una programmazione pluriennale, il rapporto professionale con Tony e di aver posto le basi con lui per una collaborazione a lunga scadenza, in nome della necessaria continuità di cui abbisogna l’area sportiva", ha annunciato il presidente del Verona Maurizio Setti. Un rinnovo sacrosanto per il giovane ds che ha fatto dell'Hellas Verona la rivelazione della Serie A 2019-2020. Un'operazione di consolidamento che permette agli scaligeri di porsi nuovi e ambiziosi obiettivi futuri.

