L'infortunio al ginocchio sinistro del centrocampista della Roma rischia di avere un effetto anche sul mercato in uscita dei giallorossi. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport , la nuova proprietà non vuole presentarsi con la cessione del bosniaco con Zaniolo ai box per diversi mesi dopo la rottura del crociato. La Juve continua a lavorare per il capitano della Roma, combattuto tra le ambizioni di voler vincere e l'attaccamento ai colori giallorossi. Ma qualora fosse dichiarato incedibile, difficilmente punterà i piedi per forzare una cessione.

Il grande obiettivo del mercato dell'Inter è sempre N'Golo Kanté, il sogno di Antonio Conte per completare il reparto nerazzurro. Per il tecnico salentino, stando al Corriere dello Sport, il francese avrebbe lo stesso impatto avuto da Lukaku nella scorsa stagione e sarebbe il nuovo perno della mediana. Con lui si potrebbe anche passare a un 3-4-1-2 o a un 3-4-2-1, così come fatto al Chelsea. I Blues non scendono sotto i 60 milioni di euro e l'Inter ha bisogno di fare cassa in un mercato autofinanziato: Perisic e Nainggolan per ora non si muovono, Joao Mario non è ancora partito. Così come Dalbert, Ranocchia e Godin.