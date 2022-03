"Conte al Psg? È una domanda che dovreste fare a lui, non posso parlare per un’altra persona, non è rispettoso parlare di altri. Stiamo parlando di una persona che ha lavorato benissimo per 10 anni alla Juventus e che vuole lavorare benissimo anche al Tottenham, essendo arrivato qui da pochi mesi ed è desideroso di aprire un ciclo importante e vincente. Poi, per il resto non so dire nulla". Così il dirigente del Tottenham Fabio Paratici commentando gli spifferi parigini che vorrebbero a partire dal prossimo giugno mister Antonio Conte seduto sulla Così il dirigente del Tottenham Fabio Paratici commentando gli spifferi parigini che vorrebbero a partire dal prossimo giugno misterseduto sulla panchina del PSG

La voce è stata ripresa questa mattina sulle pagine virtuali di Sport Mediaset e Calciomercato.com, portali secondo cui i primi contatti tra il club parigino e Conte sarebbero già stati avviati. Crescono le quotazioni, insomma, del tecnico salentino - attualmente ingarbugliato a Londra con la brutta gatta da pelare Tottenham, ma con la possibilità contrattuale di liberarsi la prossima estate - per il ruolo di futuro condottiero di un PSG ricco di stelle ma senz'anima.

Un PSG costretto per l'ennesima volta a raccogliere i cocci di un'eliminazione in Champions League sanguinosa con tanti, troppi, problemi nello spogliatoio in dote. Conte o Allegri: ora Leonardo vuole fare sul serio pescando in Italia, a caccia di un tecnico capace di gestire personalità ingombranti ma a e soprattutto, più in generale, ossessionato dalla vittoria.

