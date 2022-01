Nelle stesse ore in cui arriva Denis Zakaria , Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski diventano ufficialmente due giocatori del Tottenham. La Juventus conclude dunque una doppia operazione in uscita, cedendo due elementi prescindibili della propria rosa al club degli ex Fabio Paratici e Antonio Conte. Bentancur costerà al Tottenham 25 milioni di euro potenziali; 45 complessivi, tra prestito e riscatto, quelli che gli inglesi sborseranno per Kulusevski.

Le cifre della cessione di Bentancur

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodrigo Bentancur Colmán a fronte di un corrispettivo di € 19 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 6 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale.

Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 4 milioni, già al netto del contributo di solidarietà, degli oneri accessori e di quanto spettante al Boca Juniors a seguito della cessione di tale diritto alle prestazioni sportive".

Le cifre della cessione di Kulusevski

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2021/2022 e € 7 milioni per la stagione sportiva 2022/2023.

Inoltre, l’accordo prevede:

• l’obbligo da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023;

• la facoltà da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore, qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.

Il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 35 milioni, pagabili in cinque esercizi"

