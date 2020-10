Il Milan è a caccia di un difensore per completare il reparto difensivo . Tra i nomi più caldi c'è sicuramente Tomiyasu, difensore giapponese del Bologna. Del suo futuro ha parlato Riccardo Bigon, direttore sportivo dei rossoblù, al termine della presentazione de nuovo acquisto Aaron Hickey: "Per lui abbiamo rifiutato offerte perché per noi è importante e perché crediamo possa avere una valutazione superiore a quella proposta dal Milan ". Un'ammissione dell'interesse del Diavolo dunque, ma anche una conferma di quanto la trattativa sia complicata per i rossoneri.

Bigon ha poi proseguito: "Che sia una stagione a fatturati ridotti non ci vuole molto a capirlo. Con un’offerta irrinunciabile ci saremmo mossi diversamente; abbiamo rifiutato offerte perché per noi basse. Bani va via perché si è creata un’opportunità di mercato per entrambi. Anche senza di lui siamo coperti in difesa, al massimo inseriremo ragazzi della Primavera se necessario. Tutte le operazioni di mercato sono condivise insieme a Mihajlovic, che non aveva considerato Bani incedibile".