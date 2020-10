Edinson Cavani è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United . L'attaccante uruguaiano ha firmato con i Red Devils un contratto di un anno con opzione per la stagione 2021-22. Cavani si era svincolato dal Paris Saint Germain lo scorso 30 giugno e non aveva preso parte alla cavalcata della squadra di Tuchel in Champions League, culminata con la sconfitta in finale a Lisbona contro il Bayern Monaco lo scorso 23 agosto.

Cavani ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore dello United: "Arrivo in uno dei più grandi club al mondo e per me è un vero onore essere qui. Ho lavorato molto duramente in questo periodo e mi sento pronto a dare il mio contributo. Nel corso della mia carriera ho giocato davanti a tifosi molto calorosi e appassionati e so che sarà lo stesso a Manchester. Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera di Old Trafford quando sarà di nuovo aperto ai tifosi in tutta sicurezza".