Marco Alonso, vecchia conoscenza del calcio italiano, è al centro di un “derby d’Italia” di calciomercato secondo Tuttosport. Lo vorrebbe l’Inter per rinforzare la fascia sinistra, lo vorrebbe anche la Juventus per colmare i vuoti del roster. Entrambe però devono lavorare in uscita, e farlo in fretta. L’esterno sinistro spagnolo è in rotta con Lampard: guadagna 5 milioni l’anno.