Il calciomercato non è ancora partito, ma l'Atalanta abbraccia già il suo nuovo acquisto. Si tratta dell'esterno Joakim Maehle che arriva dal Genk per 11 milioni più bonus. I bergamaschi dovevano ancora rimpiazzare Castagne (partito in estate al Leicester) e qualche mese dopo hanno trovato Maehle, dalla squadra che gli aveva venduto lo stesso Castagne nel 2017. Maehle è già arrivato a Zingonia per sottoporsi alle visite mediche di rito (incluso il tampone per il covid) e sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la ripresa degli allenamenti fissata per il 29 dicembre. Non potrà però giocare alla ripresa del campionato...