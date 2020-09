Dopo qualche fisiologico tentennamento il capitano 32enne della Dea - 54 gol e ben 67 assist in 236 gettoni in maglia nerazzurra - ha scelto di restare per trascinare la squadra di Gian Piero Gasperini sia in campionato che in Champions League. I tifosi orobici possono ora tornare a dormire sonni tranquilli, il loro Beniamino non si muoverà da Bergamo.