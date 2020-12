Radja Nainggolan è arrivato a Roma, Villa Stuart, per sostenere le visite mediche di rito con il Cagliari, dopo le quali sarà libero di unirsi al gruppo di mister Eusebio Di Francesco per la ripresa del campionato. Queste le prime dichiarazioni del "Ninja", anche in merito alla sua recente esperienza all'Inter, ormai sua ex squadra: