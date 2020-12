Primo “colpo in uscita” per i nerazzurri che in questo mercato dovranno far partire diversi elementi, se vogliono inserire nuovi rinforzi per Antonio Conte. Il primo ad andarsene e Radja Nainggolan che giocherà per la terza volta con la maglia del Cagliari. Il centrocampista belga - dopo l'ottima annata 2019-2020 - sperava di restare in rossoblu anche in questa stagione, ma Cagliari e Inter non avevano trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo. Dopo 5 presenze (spalmate su 45 minuti), la dirigenza ha dato il via libera per farlo partire.