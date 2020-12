Brutte notizie in casa cagliaritana: il ginocchio destro del titolarissimo di centrocampo Marko Rog ha fatto crac e secondo Gianluca Di Marzio di “Sky Sport” si tratterebbe di rottura del legamento crociato. Il 25enne croato dovrebbe essere sottoposto a operazione chirurgica già domani 30 dicembre, in Germania.

A questo torna prepotentemente in auge la pista Radja Nainggolan-Cagliari: l’esubero interista – in vacanza in Sardegna proprio durante queste festività – dovrebbe presto tornare a vestire di rossoblù dopo il mancato matrimonio estivo. Secondo “La Gazzetta dello Sport” la formula potrebbe essere quella del prestito fino al termine della stagione con obbligo di acquisto rimandato alla prossima estate. Nell’affare rientrerebbe il giovane regista scuola Cagliari Riccardo Ladinetti, destinato a rimpolpare la Primavera nerazzurra.