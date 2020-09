Radja Nainggolan e il Cagliari: un amore vero, sincero, corrisposto. E destinato a ripartire. Perché sembra ormai questione di tempo il ritorno del Ninja sull'isola, dove si è messo in mostra in Serie A tanti anni fa e dove era tornato in prestito, 12 mesi fa, per ricominciare da zero.

Secondo 'Sky', l'operazione per il ritorno di Nainggolan al Cagliari è vicina alla conclusione. A titolo definitivo, questa volta. I nerazzurri sono pronti a incassare 12 milioni di euro più un paio di giovani a scelta come contropartita. Positiva in questo senso una riunione odierna tra le due dirigenze, che ha accelerato la conclusione dell'affare: la fumata bianca, considerando che la priorità del giocatore è sempre stata quella di tornare in Sardegna, è sempre più vicina. Anche se altri club, come Torino e Fiorentina, hanno provato l'inserimento a sorpresa.

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (29/09) 2 ORE FA

Nainggolan, insomma, sembra avere ormai un piede fuori dall'Inter. Se non entrambi. E sintomatica, a questo proposito, è la mancata convocazione del belga per il recupero della prima giornata in programma domani a Benevento: colpa di una faringite, secondo il club nerazzurro. Ma di mezzo, come spesso accade, c'è anche il mercato.

Calciomercato Advisor: come cambia l'Inter con l'acquisto di Vidal

Serie A Pagellone 2^ giornata: il Napoli vola alto, Inter da 6 IERI A 14:32