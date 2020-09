E' l'acquisto più costoso della storia del Chelsea. Parliamo di Kai Havertz, ormai ex giocatore del Bayer Leverkusen che si accasa a Londra sponda Blues. Si parla di 90 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere 25 milioni di bonus. Un investimento notevole per Roman Abramovic, voglioso di riportare il Chelsea ai fasti di un tempo.

Lampard è felice e non poco. Sta nascendo una squadra spettacolare a Stamford Bridge. Dopo un anno senza acquisti, in pochi giorni sono arrivati Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr e Xavier Mbuyamba. Ora Havertz, giovane talento tedesco che comanderà sulla mediana. Battuto il record di 80 milioni spesi nel 2018 per il portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga. Ora si sogna di nuovo. Il Chelsea è tornato e si è rinforzato in ogni reparto.