Secondo quanto riferito dal portale Auto Esporte , ripreso dai principali tabloid inglesi, lo sponsor principale del Manchester United, il colosso Chevrolet, vorrebbe riportare Cristiano Ronaldo ad Old Trafford per far tornare i Red Devils agli antichi fasti . Lo sponsor del settore dell'automotive versa nelle casse del club 54 milioni di euro annui, uno dei contratti più onerosi nel mondo del calcio, e sembra intenzionato a mettere lo zampino per ingaggiare CR7 già dalla prossima estate.

Mino Raiola, agente di Paul Pogba, ha così parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Tuttosport. "Inutile girarci attorno, a Manchester è infelice. Non riesce più ad esprimersi. Deve cambiare squadra, cambiare aria. Ha un contratto che scadrà tra un anno e mezzo, ma credo che la soluzione migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il Manchester, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto". La Juventus ha sempre tenuto le porte spalancate al figliol prodigo: "Magari potrebbe essere proprio la Juve la sua prossimo destinazione. Perché no? Fra l'altro il rapporto con la società e i suoi ex compagni è eccellente. Ai tempi del Covid, Paul non possono permetterselo in tanti. L'importante è volerlo".