Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.net’, Mauro Icardi sarebbe intenzionato a tornare in Serie A e Wanda Nara avrebbe un principio di accordo con il Milan. Uno sgarbo in piena regola nei confronti dell’Inter: dopo aver indossato la fascia di capitano del club nerazzurro, l’argentino potrebbe finire a guidare l’attacco dei rivali cittadini. Potrebbe essere Icardi l’erede designato di Zlatan Ibrahimovic nell’attacco rossonero nel prossimo mercato. Sempre per il portale iberico, il Milan potrebbe arrivare al 27enne argentino con un’operazione da 40 milioni di euro. L’acquisto del bomber del PSG, inoltre, avrebbe il pieno appoggio di Gazidis.

Santander si era infortunato in Coppa Italia contro la Reggina e il Bologna ha comunicato sui propri canali ufficiali che il giocatore si sottoporrà a un'operazione chirurgica. "Nella giornata di martedì Federico Santander sarà sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro, dall’equipe del prof. Marcacci alla clinica Toniolo. I tempi di recupero sono di circa 4 mesi", si legge sul sito del club emiliano che sta valutando diversi profili svincolati per riempire il vuoto.

La Roma ha pareggiato 0-0 contro il CSKA Sofia in casa. I giallorossi sono al momento a 4 punti nel girone di Europa League, raggiunti in vetta dal Cluj. L’allenatore Fonseca ha commentato la partita ai microfoni di ‘Sky Sport’ parlando anche di mercato: "Io sento spesso la società, il presidente è molto vicino alla squadra. Come ho già detto è importante avere un ds. La società sta lavorando per trovarne uno. Ma è chiaro che alla squadra serva la figura di un direttore sportivo".